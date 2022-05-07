Konteyner, çöpüyle birlikte çalındı

Olay, Düzce'nin Ozanlar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşların evsel atıklarının koyulması için sokaklara koyulan çöp konteyneri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Bu anlar köyde bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Minibüs çöp kovasına yanaşıyor, içerisinden çıkan şahıs çöp kovasını kucakladığı gibi minibüsün içine çöpleri ile birlikte atıp olay yerinden uzaklaşıyor.

Hırsızların kameraları fark etmesi sebebi ile köyün içerisindeki diğer kovaların çalınmasının önüne geçildiğini dile getiren Muhtar Bülent Keser, "Çöp kovalarının çalınması kara mizah gibi bir olay. Maalesef geçen hafta itibariyle mahallede sokakta insanların olmasına rağmen minibüs ile duruyorlar alıp gidiyor. Ogün bir tane çalındı. Biz muhtarlıkta kadastro çalışması yapıyorduk. Muhtarlığın önünde de 3 noktada kameralar var. O kameraları fark ettiklerinde köyden çıkıyorlar. Kameralar olmasaydı yüzde yüz diğer çöp konteynerleri de kesin çalınmıştı. Burada kameraların önemi bir kere daha ortaya çıktı. Kamera görüntülerini resmi makamlara da ulaştırınca bunların önüne geçilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Selçuk Akyol – Enes Bektaş



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