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Konteyner gemisi limana çarptı

Konteyner gemisi limana çarptı
Konteyner gemisi limana çarptı

Endonezya’nın Semarang Limanına yanaşan Soul of Luck isimli konteyner gemisi limana çarptı.

Konteyner gemisi limana çarptı - Tıkla İzle

Malezya'nın Klang Limanına doğru hareket eden Soul of Luck isimli konteynet gemisi Endonezya'da uğradığı Semarang Limanında kaza yaptı. Limanın konteyner terminaline yaklaşırken kontrolden çıkan gemi, limana çarptı. Kaza çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı. Videolarda geminin limanın portal vincine çarptığı ve ağır hasar verdiği görüldü. 

Yetkililer, kazada ciddi bir yaralanma olmadığını, bir liman işçisinin hastanede tedavi edildiğini açıkladı.
Kazanın ardından liman, geçici süreliğine kapatıldı.

Muhammed Rabah

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