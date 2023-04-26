Konteyner kente kütüphaneler yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerdem etkilenen Osmaniye'de konteyner kente yerleşimler devam ederken, sosyal çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Konteyner kentin içerisinde dükkanların yanı sıra biri çocuk diğeri yetişkinler için olmak üzere iki kütüphane yapılıyor. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, konteyner kentte yapılan çalışmaları yerinde inceledi, Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut'tan bilgi aldı.

Yerleşimlerin devam ettiği konteyner kentte yeni yerleşen vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Yılmaz, devlet olarak her zaman vatandaşlarının yanında olacaklarını, rahat edebilmeleri için gayret gösterdiklerini söyledi. Vatandaşlar, "Allah Devletimizden razı olsun. Devletimiz zor zamanımızda yetişti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Vali Yılmaz daha sonra Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği Başkanı Sevda Yılmaz ile birlikte depremzede çocuklara oyuncak hediye etti.

Müslüm Balko

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