Konteyner kentin en yaşlı depremzedesi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremi Dulkadiroğlu ilçesindeki oğlunun evinde yakalanan 95 yaşındaki Mehmet Çayır'ın, depremde Pazarcık ilçesindeki evi yıkıldı.

Oğlu ve torunları ile beraber Karacasu Konteyner Kente yerleşen asırlık depremzede yaşı itibarıyla depremzedelerin de ilgisini çekiyor. Sağlık problemi bulunmayan asırlık depremzede, konteyner kentte hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Depremzede Mehmet Çayır, “Benim yaşım 100, 4 kız, 7 oğlum ve 33 torunum var. Yemediğim bir şey yok darı ekmeği de yedim. Bu yaşıma kadar bir çekirge istilası gördüm, dolu ve 2 metre kar yağmıştı onları gördüm. İsmet İnönü'nün trenini bekledim” dedi.

Oğlu Şaban Çayır ise, “Biz Kıbrıs'ta yaşıyorduk depremden 6 ay önce Kahramanmaraş'a memleketimize gelip bir binanın 9'uncu katından daire aldık. İki blok yıkıldı bizim blok yıkılmadı babam da yanımdaydı nasıl indirdim bilmiyorum. Babam aslında Pazarcık ilçesindeydi ve biz yanımıza almıştık. Babamın evi de yıkıldı bizim evler de yıkıldı şu anda babam yanımızda konteyner kentte. Kimliğinde 95 yaşında ama eskilerin dediğine göre babam 100 yaşında. Mesleği marangozdu 40-50 yıl bu işi yaptı. Emekli oldu. 11 çocuğu vardı ama torun sayısını ben bile bilmiyorum. Benim bile torunlarım var artık. Akşam geç yatıyoruz sabah istediğimiz saatte kalkıyoruz. Sağlık yönünden sorunu yok. En son Recep Tayyip Erdoğan gelmişti, aldım götürdüm. İyi de bir Erdoğan sevdalısı biri. Atatürk döneminde yaşamış ama köyde yaşadığı için görememiş” diye konuştu. Gelini Melek Çayır ise, “Ne verirsek onu yer. Az yemek yer ama çabuk yer” dedi.

Halil Ulubey

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