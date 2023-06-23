Konteyner kentte doğum günü

Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde yaşadıkları evleri 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Gönen ailesi, Karacasu Konteyner Kent'e yerleşti. 3. etapta kalan aile bireylerinden Elife Sude Gönen'in 13. yaş günü ailesi tarafından mini etkinlikle kutlandı. Konteyner kentteki doğum günü kutlamasında Gönen'in ailesi ve yeni arkadaşları da eşlik etti.

Doğum günü pastasını kestikten sonra yeni yaşına girmenin mutluluğunu dile getiren Elife Sude Gönen, “Mutluyum. Deprem sonrası buraya yerleştik ve yeni arkadaşlar, komşular edindim. Burada da mutluyuz ancak yeni yaşıma yeni evimizde girmek istiyorum” dedi.

Elife'nin ninesi Meryem Gönen ise “Çok mutluyuz bizim bu mutlu etkinliğimize katılan komşularımıza çok teşekkür ederiz. Evlerimizin de yapılmasını bekliyoruz. Yeni yaşını evimizde kutlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Halil Ulubey

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