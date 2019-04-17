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Konteynere çarpan kamyonda sıkışan sürücü yaralandı

Konteynere çarpan kamyonda sıkışan sürücü yaralandı
Konteynere çarpan kamyonda sıkışan sürücü yaralandı

Kayseri'de, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda konteynerlere çarpan kamyonda sıkışan sürücü yaralandı. Sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Boğazköprü Kümeevler 895. sokakta meydana gelen olayda Z.Ç.'nin kullandığı 38 ZP 118 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda, tren yolu kenarında bulunan konteynerlere çarptı. Çarpışma sonrasında kamyonun sürücü mahalli kağıt gibi ezilirken, sıkışan sürücü Z.Ç.'nin kurtarılması için olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ekiplerin uzun uğraşları sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.  

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