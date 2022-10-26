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Kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

Kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor
Kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde pazar günü başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor - Tıkla İzle

Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağı eteğinde 4 gün önce yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Bölgenin sarp dağlardan oluşması nedeniyle yangına yaklaşık 3 gündür karadan müdahale edilememişti. Yangın dün akşam saatlerinde bölgede esen rüzgarın da etkisiyle etkisini artırarak Yeşildere köyü Ağlar Mahallesi'ne doğru ilerledi. Bölgede daha önceden önlem alan ekipler alevlere akşam saatlerinde karadan müdahale etmeye başladı.

30 teknik elaman, 230 yangın ilk müdahale işçisi, 22 arazöz, 6 adet su ikmal aracı, 6 adet ilk müdahale aracıyla yangına müdahaleye başlayan ekipler, yangına sabaha kadar aralıksız müdahale etti. Sabah saatlerinde helikopterlerin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 200 dekarlık alanın zarar gördüğü bölgede ekiplerin sarp arazide soğutma çalışmaları devam ediyor.

Merden İslah

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