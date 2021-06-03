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Kontrol için gittiği serada cansız bedeni bulundu

Kontrol için gittiği serada cansız bedeni bulundu
Kontrol için gittiği serada cansız bedeni bulundu

Antalya’da kontrol için domates serasına giden kadın, komşuları tarafından serada ölü bulundu.

Olay, Serik ilçesine bağlı Burmahancı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Ümmühan Ataş, komşularıyla birlikte çay içtikten sonra kontrol yapmak üzere yetiştirdiği domateslerin bulunduğu seraya gitti. Bir süre sonra seraya gelen komşular, Ataş'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Bunun üzerine hastaneye götürülen talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ataş'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Mehmet Demirci
 

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