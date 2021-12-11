Kontroldan çıkan kamyon karşı şeride geçti: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Murataşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Yusuf K. (38) idaresindeki 35 AFL 090 plakalı kamyon, orta kısımdaki demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçti, 4 araca çarparak durabildi. Feci kazada 07 AGG 074 plakalı araçtaki sürücü Mustafa Uysal (57) olay yerinde yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan ve ismi belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavi için çevredeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen Mustafa Uysal'ın akrabaları ise acı haberi duyunca gözyaşlarına boğuldu.

Kamyon sürücüsü Yusuf K. polis tarafından gözaltına alınırken kazada hayatını kaybeden Uysal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Akif Yılmaz

