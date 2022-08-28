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Kontrolden çıkan araç bariyerlere vurarak durabildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç bariyerlere vurarak durabildi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç bariyerlere vurarak durabildi: 3 yaralı

Zonguldak’ta yabancı plakalı bir araç kontrolden çıkarak bariyerlere vurarak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç bariyerlere vurarak durabildi: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarında Karaelmas Köprülü Kavşakta meydana geldi. Hüseyin D. idaresindeki E-DH-6767 plakalı Opel marka otomobil tünel çıkışında kontrolden çıktı.

Otomobil viraja geldiğinde yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü Hüseyin D. ve araçta bulunan diğer 2 kişi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kepçe yardımıyla savrulan bariyerler yerine yerleştirildi.

Onur Altındağ
 

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