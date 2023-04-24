Kontrolden çıkan araç can aldı

Kaza, 21 Nisan günü ilçeye bağlı Pamukyazı Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otomobilini akaryakıt istasyonunda yıkayan Hasan Ayaz (19), İzmir Aydın Karayolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan T.S. idaresindeki otomobilin önce ağaca sonra da kendisine çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayaz, kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir günlük yaşam mücadelesinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, Ayaz'a çarpan sürücünün kaza anında baygınlık geçirdiği ve belinde de kırıklar olduğu öğrenildi. Sürücü T.S. de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Doğukan Türkmen

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