Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza saat 21.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi, Karşıyaka Nikah Salonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Hıdır D. (37) idaresindeki 35 ATL 187 plakalı otomobil, Bostanlı istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Tramvay yoluna savrulan otomobil, burada bulunan direğe çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Hıdır D.'nin yanı sıra T.G., S.G. ve H.K. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre tek hat olarak çalıştırıldı.