İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan araç karşı yola geçti; 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç karşı yola geçti; 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç karşı yola geçti; 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayarak karşı yola geçen araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 11EM 203 plakalı otomobilin sürücü Mustafa Eker, Akasya Altı Mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç ilk olarak orta refüjdeki araçlara çarparak karşı şeride geçti. Şans eseri karşı şeritten herhangi bir araç gelmezken, yaşanan kazada araç içinde yolcu olarak buluna O.Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten ilerleyen trafik aracın çekilmesi ile normale döndü.  

Cem Kaan Toka


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.