Kontrolden çıkan araç kavşakta devrildi

Kaza sabah saatlerinde Keşan-İpsala karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beğendik Kavşağı'nda sağa manevra yapan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrulmaya başladı. Yolda takla atan araç, daha sonra refüje çaptı ve ters döndü.

Kazanın ardından araç sürücüsü, ön yolcu kapısından yara almadan çıkarken; kazanın haber verilmesiyle bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Emre Akarca

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.