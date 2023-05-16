İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kontrolden çıkan araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete ok gibi saplandı

Kontrolden çıkan araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete ok gibi saplandı
Kontrolden çıkan araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete ok gibi saplandı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete ok gibi saplandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete ok gibi saplandı - Tıkla İzle

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa caddesi üzerinde Yeşilyurt istikametine seyir halinde olan U.A. idaresindeki 06 JG 889 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen M.A. yönetimindeki 06 BF 2182 plakalı Ford marka kamyonete ok gibi saplandı.

Kazada yaralanan U.A. ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsünün her şeyin bir anda olduğunu belirttiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.