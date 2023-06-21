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Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi

Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi
Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç mobilya dükkanına girdi.

Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi - Tıkla İzle

Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Mudanya Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Nevzat M. idaresindeki 16 AKU 014 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak mobilya dükkanına girdi. Kazada mobilyacı dükkanının camları kırılırken eşyalar etrafa saçıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Polat Taha Öztürk
 

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