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Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan bir aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Ç.(42) idaresindeki 06 BFA 704 plakalı otomobil Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan Hacı P.(48)'a ait otomobile çarptı.

Kazada park halindeki araç içerisinde bulunan Hacı P. ile Irma M.(38), yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Eray Uzun
 

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