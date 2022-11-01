Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 yaralı

Kaza, 07.10 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Sancaktar Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen Enes K . idaresindeki 44 BS 775 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünde çıkarak refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasan Eryılmaz

İLGİLİ HABER Tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı

İLGİLİ HABER Kamyonet yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı

İLGİLİ HABER 80 kilometre hızla çarptığı bariyerleri parçaladı: 4 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.