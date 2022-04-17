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Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı

Sivas’ta gece yarısı refüje çıkan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Üniversitesi istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan K.D. (32) yönetimindeki 58 ADG 243 plakalı Seat marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıktı. Araçta bulunan sürücü, Y.Y., A.Ü., ve O.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan
 

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