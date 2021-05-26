Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-İslahiye karayolunun 14. kilometresi Türkbahçe mevkiinde seyir eden K.A idaresindeki Wolksvagen marka 80 AAG 182 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki kayalık alana devrilen otomobilde bulunan 4 arkadaştan sürücü K.A ile İ.A. (24) araçta sıkıştı. Araçta sıkışan yaralılar olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan K.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan C.Y. (22) ve K.C.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, İ.A.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Mehmet Gökhan Özbal

