Kontrolden çıkan araç yol kenarına düştü: 2 yaralı

Kaza, Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu Kurudil Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karasu istikametinde seyir halinde olan Ş.E. idaresindeki 54 DH 119 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarına düştü. Kazada sürücü Ş.E. ve araçta bulunan M.E. yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Orkun Kaya



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.