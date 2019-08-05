İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan araçlar çarpıştı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan 34-BTD-406 plakalı araç karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Çınarcık ilçesinden Teşvikiye yönüne giden Y.Ş (32) idaresindeki 34-BDT-406 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bu esnada karşı yönden gelen S.M (28) idaresindeki 34-EP-9576 plakalı jeep ise yolun ortasına doğru savrulan aracı görerek frene bassa da durmayarak kayan araca çarptı. Kazada otomobili kullanan Y.Ş adlı bayan sürücü yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı sürücü tedavi altına alındı. Yol kaza nedeniyle bir süreliğine tek şeride düştü. Çekici ile araçların kaldırılması sonrasında trafik normale döndü. Kaza ile ilgili tahkikat ise devam ediyor.  

Harun Öztürk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.