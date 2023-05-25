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Kontrolden çıkan çekici şarampole devrilip hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Kontrolden çıkan çekici şarampole devrilip hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
Kontrolden çıkan çekici şarampole devrilip hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Kırıkkale'de şarampole devrilen çekicinin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan çekici şarampole devrilip hurdaya döndü: 2 ağır yaralı - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Konya Kara Yolu üzerindeki Karakeçili Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.T. idaresindeki 42 AIT 020 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtulan sürücü M.A.T. ile yanında yolcu olarak bulunan M.E.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hasan Ay
 

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