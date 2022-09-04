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Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin takla attığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar-Karabük karayolu Hanköy mevkiinde meydana geldi. Ahmet C. (36) idaresindeki cip, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Hatice (34) ve Zeynep Alya C. (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan Hatice C. vatandaşların yardımıyla çıkartılırken yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Rıdvan Bostancı
 

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