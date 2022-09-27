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Kontrolden çıkan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi

Kontrolden çıkan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi
Kontrolden çıkan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi

Sivas’ta kontrolden çıkan halk otobüsü önce bir büfeye girdi, ardından önüne kattığı 4 otomobili sürükledi.

Kontrolden çıkan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Hikmetışık Caddesi'nde meydana geldi. Ö.O. sevk ve idaresindeki 58 H 0116 plakalı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce Dikilitaş mevkiinde bulunan bir büfeye çarptı, ardından 4 aracı önüne katıp sürükledi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Sıkışan otobüs sürücüsü bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan

 

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