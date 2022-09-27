Kontrolden çıkan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi

Edinilen bilgiye göre kaza, Hikmetışık Caddesi'nde meydana geldi. Ö.O. sevk ve idaresindeki 58 H 0116 plakalı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce Dikilitaş mevkiinde bulunan bir büfeye çarptı, ardından 4 aracı önüne katıp sürükledi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Sıkışan otobüs sürücüsü bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan





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