Kontrolden çıkan kamyon eve girdi

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Tekir Caddesi'nde meydana gelen kazada çekirdek yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek 4 katlı binanın zemin katındaki daireye çarparak devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, binadakiler itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile tahliye edildi.

Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Feci kazanın yaşandığı bina sakinleri: "Bir ses duyduk ve dışarı çıktık"

Kamyonun çarptığı 4 katlı binanın sakinlerinden Şaban Görpe, "Bir ses duyduk ve dışarı çıktık, bu manzara ile karşılaştık. Sonrasında evden çıktık, enkaz kaldırılmasını bekliyoruz. Yetkililerin yukarıya kaç rampası yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bir başka bina sakini ise, "Bu gerçekten önlem alınması gereken bir kaza. Geçtiğimiz ay yine aynı bir kaza oldu. Şoför, şehir merkezine girmeyerek tarlaya girdi ve can kaybını önledi. 5-6 yıl önce yine böyle bir kaza oldu ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. Artık kaçış rampası veya başka bir önlem alınmalı" dedi.



Mahmut Kılınç