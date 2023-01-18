Kontrolden çıkan kasalı motosiklet devrildi: 4 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi 297 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi'nden ilçe merkezinde doğru seyir halinde olan Murat Berber idaresindeki 07 PP 254 plakalı kasalı motosiklet, rampa aşağı inerken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kasalı motosiklet, yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Murat Berber ve motosiklette yolcu olarak bulunan Şerif Sever (66), Gamze Sever (30) ve Emir Sever (27) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Emir Sever (27), ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasan Yiğen

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