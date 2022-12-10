Kontrolden çıkan lüks otomobil aydınlatma direğine böyle çarptı

Alınan bilgiye göre kaza Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesinde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mahmut Ş. yönetimindeki 34 ECN 999 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine vurdu.Otomobilin içerisindeki sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine ulaşan polis ve vatandaşlar otomobilin ezilip sıkışan kapısını asılıp çekerek açtı.

Sağlık ve itfaiye ekipleri ise sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak, sedyeye aldı. Yaralı Mahmut Ş. tedavisi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Öte yandan kaza anı yolu gören bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi ise sürüyor.



Hüseyin Yıldız - Halil İbrahim Varlı



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