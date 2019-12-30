Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi İdealkent Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki 16 SU 024 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrilerek durabildi. Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta yolcu olarak bulunan ve kazanın etkisiyle yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Fatma Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Burak Can Tokyürek

