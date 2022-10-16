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Kontrolden çıkan minibüs şarampole düştü: 2 ağır yaralı

Kontrolden çıkan minibüs şarampole düştü: 2 ağır yaralı
Kontrolden çıkan minibüs şarampole düştü: 2 ağır yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan minibüsün yaklaşık 25 metrelik şarampole düşmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Osmaniye-Gaziantep D-400 Karayolu Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Y. idaresindeki 80 AC 853 plakalı minibüs, yağmur yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 25 metrelik şarampole düştü. Kazada minibüs hurdaya dönerken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan T.B. ağır yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Merden İslah

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