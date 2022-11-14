Kontrolden çıkan minibüs takla atıp şarampolde ters yattı: 5 yaralı

Kaza, Serinhisar - Antalya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mustafa E. idaresindeki 20 VF 216 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atmaya başladı. Şarampolde ters duran aracı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Atilla Özer

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