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Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 2 ölü, 8 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 2 ölü, 8 yaralı
Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 2 ölü, 8 yaralı

Van’ın Çatak ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Çatak karayolu üzerindeki Elmacı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AR 2874 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada Eyüp Tüci ve Ömer Tutal hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Gökhan Murat Göktürk
 

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