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Kontrolden çıkan minibüs tarla duvarına çarparak durabildi, 2 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan minibüs tarla duvarına çarparak durabildi, 2 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan minibüs tarla duvarına çarparak durabildi, 2 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan minibüs tarla duvarına çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Söğüt ilçesi Küre -Hamitabat karayolunda meydana geldi. Yahya D. (63) idaresindeki 60 ABL 006 plakalı minibüs yağış ve kaygan zeminin etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tarla duvarına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Yahya D. ve araç içine yolcu olarak bulunan Nurcan T. (38) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Küre -Hamitabat karayolu kontrollü bir şekilde verildi.

Nadir Korkmaz
 

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