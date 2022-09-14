Kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Kuyumculu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 54 AGK 863 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, U.B. ve Kadir Keskin (17) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Kadir Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Esra Angün