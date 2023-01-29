Kontrolden çıkan motosiklet tıra çarptı: Sürücü hastanede hayatını kaybetti

Hendek ilçesi Yağbasan Mahallesinde dün meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Efecan Karataş idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak park halindeki tıra çarptı. Meydana gelen kazada Karataş, yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Hendek Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı burada yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Karataş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında Karataşın cenazesi ailesine teslim edildi. Karataş, Yağbasan Mahallesi Merkez Camiinde öğle namazına müteakip kılınan namaz sonrasında Yağbasan Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Kadir Kazın



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