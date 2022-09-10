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Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten apartman bahçesine uçtu

Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten apartman bahçesine uçtu
Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten apartman bahçesine uçtu

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine uçarak devrildi. Araçtaki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten apartman bahçesine uçtu - Tıkla İzle

Olay, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Feyyaz Yıldız idaresindeki 37 EZ 242 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine uçarak devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü ile yolcu araçtan kendi imkanları ile çıktı. Çekici yardımıyla araç bulunduğu yerden kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Rıdvan Bostancı
 

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