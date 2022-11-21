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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Adapazarı-Karasu yolu Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu mevkiinde meydana gelen kazada, S.A. (36) idaresindeki 54 HB 027 plakalı Nissan marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Meydana gelen kazada sürücü S.A. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Orkun Kaya

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