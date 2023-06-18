Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl ilçesine seyir eden Feyzulllah Y. (30) yönetimindeki 52 AEB 318 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada araçtaki Bekir Y (17)., Demet Y. (28) ve Coşkun Y. (56) yaralandı. Araçta sıkışan 3 kişi, olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldılar. Yararılar ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Salih Bilal Aslan

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