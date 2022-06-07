Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 41 NU 265 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle H.Ö., eşi N.Ö. ve çocukları A.Ö. ile İ.A.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cihan Atik - Cihat Polat

