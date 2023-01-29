İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kontrolden çıkan otomobil araçlara çarptı: 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil araçlara çarptı: 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil araçlara çarptı: 1 ağır yaralı

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü, park halindeki araçlara çarptı. 19 yaşındaki sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra Öztürk yönetimindeki 16 AJN 627 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, park halindeki 16 K 40309 plakalı kamyonet ile 16 ARA 417 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlar bir apartmanın girişine savrularak durabildi. Kazayı gören çevredekiler 19 yaşındaki sürücünün yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ahmet Burak Öztürk

İLGİLİ HABER
Direğe çarpan araç ikiye katlandı: O anlar kamerada Direğe çarpan araç ikiye katlandı: O anlar kamerada
İLGİLİ HABER
Otomobil beton aydınlatma direğine çarptı: 1i ağır 5 yaralı Otomobil beton aydınlatma direğine çarptı: 1’i ağır 5 yaralı
İLGİLİ HABER
Midibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti Midibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.