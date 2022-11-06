Kontrolden çıkan otomobil araziye devrildi: 5 yaralı

Kaza, Beyşehir-Hüyük karayolunun 10. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.R.G. yönetimindeki 03 FF 861 plakalı otomobil, Isparta yönüne seyir halinde iken iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak takla atıp araziye devrilen otomobildeki sürücü ile Furkan, Erdoğan, Sevce, Seydi Efe G. yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslarla aldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ali Rıza Önses

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