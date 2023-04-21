Kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Sivas Karayolu Fethiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametine seyir halinde olan Şahin Turhan (35) yönetimindeki 44 EE 998 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüaünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç ikiyi bölünürken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada, Şahin Turhan'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Hasan Eryılmaz

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