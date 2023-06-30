İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarparken kazada araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 12 AU 840 plakalı otomobil sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.