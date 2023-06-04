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Kontrolden çıkan otomobil balık lokantasına girdi: O anlar kamerada

Kontrolden çıkan otomobil balık lokantasına girdi: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan otomobil balık lokantasına girdi: O anlar kamerada

Kocaeli’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil balık lokantasına daldı. Otomobilin süratli olmaması olası bir facianın önüne geçti. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil balık lokantasına girdi: O anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan balık lokantasında meydana geldi. 41 AIY 585 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak balık lokantasına daldı. Lokantada bulunan müşteriler korku dolu anlar yaşarken, girişte bulunan 1'i çocuk 2 kişi ise üzerlerine gelen otomobili fark ederek içeriye doğru kaçtı. Otomobilin hızlı olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı merkezine ihbar verilmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Öte yandan kaza anı anbean lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Ardacan Uzun
 

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