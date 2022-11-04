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Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1'i ağır 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1'i ağır 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1'i ağır 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin bir tarafından girip diğer tarafından çıkan bariyer, kazanın boyutunu gözler önüne sererken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1'i ağır 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza saat 00.10 sıralarında İzmir-Ankara D300 Kara Yolu Ortaköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Ali Karaca (38) idaresindeki 45 RA 1155 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kara yolunda savrulan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Mesut Akıncı (41) yaralandı, Mehmet Savran (37) ise ağır yaralandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Yiğen
 

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