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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak yan yattı

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak yan yattı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak yan yattı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesi D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak yan yattı.

Kaza, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu Ankara istikameti Şair Dertli Anıt Mezar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 14 KD 316 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yan yattı. Bölgeden geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Enes Özkan

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