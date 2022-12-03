Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü İbrahim Adıgüzel (77) yönetimindeki 16 V 6366 plakalı otomobil, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Necla Adıgüzel (71) yaralandı.
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