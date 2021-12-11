Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 1 yaralı

Kaza saat 23.30 sıralarında Çorum-Samsun Karayolu'nun 13. kilometresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecitözü İlçesi'ne bağlı Elvançelebi köyünden Çorum'a gelmekte olan Ali Vural (23) yönetimindeki 19 LC 181 plakalı otomobil, kaymakcı mevkine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bölünmüş yolun orta kısmında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile kopan bariyerler otomobil'in sol arka koltuk kısmından girerek diğer taraftan çıktı. Kopan bariyerler ile birlikte yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil, orta refüje inerek bariyerlerin arasında sıkıştıktan sonra durabildi. Kaza sonrası otomobil'in içersinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkartılarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bir süre araç trafiğinin kontrollü olarak sağlandığı Çorum-Samsun karayolu, kaza yapan aracın çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilğili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



Bülent Özkaleli - Muhammed Muttalip Yalçın

