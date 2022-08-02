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Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı

Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç önce bariyerlere, ardından da tali yoldan gelen cenaze aracına çarptı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, kazaya karışan araçların sürücüleri yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Etimesgut ilçesi Sanayi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sürücülüğünü B.K.'nin yaptığı 06 CHF 294 plakalı araç kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da tali yoldan gelen A.G. idaresindeki 06 HC 2027 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Can kaybının olmadığı kazada, iki araç sürücünün de yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili de inceleme başlatıldığı belirtildi.

Ali Nargüner - İbrahim Çakmak

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