İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi Grup yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hendek'ten Dikmen Mahallesi istikametine doğru seyir halinde bulunan 73 yaşındaki İzzet Köse idaresindeki 41 PK 188 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle araçtan fırlayan İzzettin Köse hayatını kaybederken isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar Hendek Devlet Hastanesine sevk edilirken İzzettin Köse'nin cansız bedeni de hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Orkun Kaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.